Düğün konvoyunda kaza; gelin ve 3 kişi yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, düğün konvoyunda meydana gelen kazada gelin Döndü G. ile 3 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Andıl Caddesi Şıh Efendi Bulvarı kavşağında meydana geldi. Mehmet S. yönetimindeki 01 Y 9345 plakalı gelin otomobili, Seçkin F. yönetimindeki 22 LK 545 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Seçkin F., gelin aracındaki gelin Döndü G. ile beraberindeki yakınları Elif E. ve Hasibe T. yaralandı. Damat Metehan S. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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