Düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da, şehir turu atan düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aralarında gelin ve damadın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra merkez Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sancaktar Mahallesi'nden alınan gelini, İncirli Mahallesine götürülen düğün konvoyunda gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 01 BKL 63 plakalı otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 38 BR 091 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, gelin Derya ve damat Halil Hundar'ın ile otomobillerde bulunan Elif Şener, Sude Ay, Ahmet Polat, Rabia Elvan ve Mustafa Kepenk yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslara kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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