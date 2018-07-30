Düğün konvoyunda kaza: 2'si çocuk 5 yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, düğün konvoyundaki otomobil, sürücüsünün kontolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Afyonkarahisar- Eskişehir yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Düğün konvoyunda, Mesut Keskin'in (28) kullandığı 42 EH 286 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Mesut Keskin ile otomobilde bulunan Şerife (25), Fatma, (17), Hasan Efe (8) ve Faruk Eren Keskin (3) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.