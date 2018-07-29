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Düğün evinde piknik tüpü patladı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), () - ÇORUM'un İskilip ilçesinde düğün yemeği yapılan evin tandır fırını bölümünde piknik tüpü patladı. Çıkan yangın yaralanan olmazken, evden ayrı olan mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi. Yangın...

Düğün evinde piknik tüpü patladı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), () - ÇORUM'un İskilip ilçesinde düğün yemeği yapılan evin tandır fırını bölümünde piknik tüpü patladı. Çıkan yangın yaralanan olmazken, evden ayrı olan mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi.
Yangın İskilip ilçesi Çukurköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre Çukurköy köyünde oturan Faruk Göl'ün düğününde, konukları ikram edilmek üzere hazırlanan düğün yemeği sırasında tandır fırını bölümünde piknik tüpü patladı. Ardından evde yangın çıktı. Olay yerine çağırılan itfaiye tarafından alevlere müdahale edildi. yaralananın olmadığı yangında mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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