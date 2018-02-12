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Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369' a yükseldi. 
1369 terörist etkisiz hale getirildi
ABD ekonomisinde gelişmelerle yükselen dolar 3.80 liranın üzerinde
Dolar 3.80 liranın üzerinde
Kadir İnanır yoğun bakımda
Kadir İnanır yoğun bakımda
Rusya'da yolcu uçağı düştü, 71 kişi vardı
Rusya'da yolcu uçağı düştü

Düğün evinde küçük kıza cinsel istismara kalkışan komşu çıktı/ Ek fotoğraf- Yeniden

Düğün evinde küçük kıza cinsel istismara kalkışan komşu çıktı/ Ek fotoğraf- Yeniden

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