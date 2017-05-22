Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanoslarda çatışma 1 uzman çavuş şehit oldu
Amanos dağından acı haber: 1...
DHA ANKARA - 'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda yargı günü (2)
Genelkurmay Karargah davası başladı
İçişleri Bakanlığı: Son 5 ayda 642 terörist etkisiz hale getirildi
Son 5 ayda 642 terörist...
'FETÖ Genelkurmay Çatı Davası'nda şehit annesi baygınlık geçirdi
Şehit annesi mahkemede baygınlık geçirdi

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ- Mücahit GÜREL/ TERME(Samsun), () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde bir minibüsün kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların...

Düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 8 yaralı

Hakan ÇELİKBAŞ- Mücahit GÜREL/ TERME(Samsun), () - SAMSUN'un Terme İlçesi'nde bir minibüsün kırmızı ışıkta duran TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Minibüste bulunanların İstanbul'daki bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra memleketleri olan Ordu'ya döndükleri belirtildi.
Kaza saat 12.00 sıralarında Samsun’un Terme İlçesi Samsun-Ordu Karayolu Evci Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Haydar Karayiğit yönetimindeki 34 EU 0257 plakalı minibüs, duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen Kerim Tekin'in kullandığı 42 YU 150 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Karayiğit'in annesi Bağdat Karayiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. 7 yaralı olay yerine çağırılan ambulanslarla Terme ve Ünye'deki Devlet Hastaneleri'ne götürülerek tedavi altına alındı. AIdı belirlenemeyen yaralı bir kadın ise olay yerine gelen helikopter ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Minibüste bulunanların İstanbul'da bir yakınlarının düğün törenine katıldıktan sonra memleketleriOrdu Çaybaşı İlçesi'ne döndükleri belirtildi. TIR şoförü Kerim Tekin ise olay yerine gelen jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246