Düğün alışverişine giderken kazada ağır yaralanan abla kurtarılamadı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde otomobilin beton bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Alim Şirinler'in (28) ardından durumu ağır olan ablası Tuğba Bayram da kurtarılamadı.

Antalya- Kemer karayolunda 12 Ekim Cumartesi günü meydana gelen kazada, 25 Ekim'deki düğün hazırlıkları için annesi Şerife Şirinler, ablası Tuğba Bayram ve biri 3 yaşında diğeri 3 aylık iki yeğeniyle Antalya'ya düğün alışverişi için yola çıkan Alim Şirinler'in kullandığı 07 V 7187 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazada, sürücü Alim Şirinler olay yerinde yaşamını yitirirken, annesi, ablası ve iki yeğeni ise yaralandı.

Ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan durumu ağır olan Tuğba Bayram da bugün tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Aynı kazada yaralanan Tuğba Bayram’ın çocuklarından birinin de durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer çocuk ile Şerife Şirinler’in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.