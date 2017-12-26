Dubai'den getirilen bin 585 kaçak cep telefonu ele gecirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı çalışmalarda Dubai’den gelen 2 kişinin davranışlarından şüphelenerek çalışma başlatı. Polis ekipleri şüphelilerin valizlerinde yaptığı aramada bin 585 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Geçmişte bir havayolu şirketinde geçmişte çalıştığını belirlenen şüpheli V.U. ve E.M.gözaltına alındı. Polis yaptığı çalışmalarda şüphelilerin birlikte çalıştığı dönemden arkadaşı olan havalimanında apron aracı şoförü olarak çalışan S.K'yı da gözaltına aldı.

GÜMRÜGE YAKALANMAMAK İÇİN VALİZİ İÇ HATLARA GÖTÜRMÜŞ

Polis ekipleri, şüpheli V.U. ve E.M.’nin getirdikleri cep telefonu dolu valizi S.K.’nın Dış Hatlar kısmına götürmesi gerekirken, Gümrük Muhafaza’da takılmasını önlemek için İç hatlar kısmına götürdüğü iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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