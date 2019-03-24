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Duba hırsızı tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE Belediyesi’ne ait metal kaldırım dubalarını çalmakla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.  Düzce Belediyesi’nde görevli olan ve hukuki işleri yürüten avukatlar Cedidiye Mahallesi Hacı...

Duba hırsızı tutuklandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE Belediyesi’ne ait metal kaldırım dubalarını çalmakla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı. 
Düzce Belediyesi’nde görevli olan ve hukuki işleri yürüten avukatlar Cedidiye Mahallesi Hacı Hamdi Sokağı'nda belediyeye ait metal dubaların çalındığını gösteren kamera kayıtlarını da içeren dilekçeyle Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı' na şikayette bulundu. Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından iki şüphelinin, 4 demir dubayı yerinden sökerek üç tekerlekli arabaya koyup götürdüğü tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan N.D. ve M.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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