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Drone ile trafik denetiminde 18 sürücüye ceza kesildi
NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 18 araç sürücüsüne ceza kesildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarının...
GÜVENLİK 09.10.2019, 17:02
NEVŞEHİR Emniyet Müdürlüğü tarafından drone ile yapılan trafik denetimlerinde kural ihlali yapan 18 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesi ve meydana gelebilecek kazalarda can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekipler, Lale ve Belediye Caddesinde drone ile trafik denetimi yaptı. Ters yönden geldiği tespit edilen 18 aracın sürücüsüne 108'er para lira cezası kesildi.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Kontrol Şube Müdürlüğü ekiplerince, trafik kazalarının önlenmesi ve meydana gelebilecek kazalarda can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla çalışma yapıldı. Bu kapsamda ekipler, Lale ve Belediye Caddesinde drone ile trafik denetimi yaptı. Ters yönden geldiği tespit edilen 18 aracın sürücüsüne 108'er para lira cezası kesildi.
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