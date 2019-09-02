Drift yapan sürücülere 10 bin 20 TL ceza

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()- DÜZCE Kalıcı Konutlar Bağlantı yolundaki, düğün konvoyunda 2 sürücü araçlarıyla drift yaptı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği iki sürücüye, toplam 10 bin 20 TL ceza kesildi.

Olay, dün, Kalıcı Konutlar Bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Düzce yönüne giden düğün konvoyundaki 81 BY 796 ve 41 BY 737 plakalı iki araç sürücüsü, öne geçip drift yaptı. O anı çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, iki sürücünün kimliğini tespit edip, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereği 5 bin 10 TL'den toplam 10 bin 20 TL para cezası kesti. Ayrıca araçlar 60 gün trafikten men edildi.