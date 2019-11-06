Flaş HaberOrgan'ize ol, bağışla, bir hayat kurtar
Son Dakika
Drift yapan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 28 lira ceza
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan O.Y.'ye, arkadaşına ait otomobille drift yaparken yakalanınca toplam 7 bin 28 lira para cezası uygulandı. Lüleburgaz D-100 karayolunda cumartesi gecesi drift...
GÜVENLİK 06.11.2019, 13:51
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan O.Y.'ye, arkadaşına ait otomobille drift yaparken yakalanınca toplam 7 bin 28 lira para cezası uygulandı.
Lüleburgaz D-100 karayolunda cumartesi gecesi drift yaparak ilerleyen otomobili gören sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine mobese kameraları kayıtlarından araç, teknik takibe alındı. Otomobilin sahibine ulaşan polis ekipleri, aracı O.Y.'nin kullandığını belirledi. O.Y.'nin ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu saptandı. O.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, drift yaptığı için de 5 bin 10 TL olmak üzere toplam 7 bin 28 lira para cezası uygulandı.
Araç sahibine de 'Ehliyetsiz kişiye aracını vermek'ten 2 bin 18 lira para cezası verildi.
O.Y. hakkında, 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan da soruşturma başlatıldı.
Lüleburgaz D-100 karayolunda cumartesi gecesi drift yaparak ilerleyen otomobili gören sürücüler, polise haber verdi. İhbar üzerine mobese kameraları kayıtlarından araç, teknik takibe alındı. Otomobilin sahibine ulaşan polis ekipleri, aracı O.Y.'nin kullandığını belirledi. O.Y.'nin ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu saptandı. O.Y.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 18 lira, drift yaptığı için de 5 bin 10 TL olmak üzere toplam 7 bin 28 lira para cezası uygulandı.
Araç sahibine de 'Ehliyetsiz kişiye aracını vermek'ten 2 bin 18 lira para cezası verildi.
O.Y. hakkında, 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan da soruşturma başlatıldı.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
|İmsak
|06:07
|Güneş
|07:34
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5