Dövülüp yol kenarına atılan kadın soruşturmasına 2 tutuklama

ANTALYA- Korkuteli karayolunda Kırgızistan vatandaşı Melikan Nootieva'nın dövülmüş halde bulunduğu olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Antalya-Korkuteli karayolunda 21 Aralık günü sürücüler, yol kenarında yaralı haldeki kadını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Bilinci kapalı, 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, dövüldükten sonra araçtan atıldığı tespit edildi.Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, pek çok yerinde kırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen kadının Kırgızistan uyruklu Melikan Nootieva olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Yapılan soruşturmada S.Ç. adlı bir erkeğin, kadını para karşılığı M.Y.'ye pazarladığı tespit edildi. M.Y.'nin ise tartıştığı kadını önce dövdüğü, sonra da otomobilden yol kenarına attığı belirlendi.Gözaltına alınan S.Ç. ve M.Y., Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. 'fuhuşa teşebbüs ve yer temin etmek', M.Y. ise 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

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