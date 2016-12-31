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Dövülüp yol kenarına atılan kadın para karşılığı satılmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () – ANTALYA- Korkuteli karayolunda darp edilmiş halde bulunan Kırgızistan uyruklu Melikan Nootieva'nın para karşılığı satıldığı bir erkek tarafından dövülerek yol kenarına atıldığı belirlendi....

Dövülüp yol kenarına atılan kadın para karşılığı satılmış

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () – ANTALYA- Korkuteli karayolunda darp edilmiş halde bulunan Kırgızistan uyruklu Melikan Nootieva'nın para karşılığı satıldığı bir erkek tarafından dövülerek yol kenarına atıldığı belirlendi. Jandarma, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Antalya-Korkuteli karayolunda 21 Aralık günü sürücüler, yol kenarında yaralı haldeki kadını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadın, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek yoğun bakımda tedaviye alındı. Bilinci kapalı, 25- 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının, dövüldükten sonra araçtan atıldığı tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Başında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, pek çok yerinde kırık, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen kadının Kırgızistan uyruklu Melikan Nootieva olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmanın ardından S.Ç. adlı bir erkeğin, kadını para karşılığı M.Y.’ye sattığı tespit edildi. M.Y.’nin ise tartıştığı kadını önce dövdüğü, sonra da otomobilden yol kenarına attığı belirlendi.
Gözaltına alınan S.Ç. ve M.Y. jandarma karakoluna götürülürken, Melikan Nootieva’nın tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

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