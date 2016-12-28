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Dövülüp başından vurulan çoban cinayetine 3 tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da geçen hafta dövüldükten sonra tabancayla başından vurulan çoban Avni Aktan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı. Burdur'da geçen hafta çarşamba günü saat 21.30 sıralarında polise, Hızırilyas...

Dövülüp başından vurulan çoban cinayetine 3 tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da geçen hafta dövüldükten sonra tabancayla başından vurulan çoban Avni Aktan'ın öldürülmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.
Burdur'da geçen hafta çarşamba günü saat 21.30 sıralarında polise, Hızırilyas Mahallesi'nde bir kişinin yerde yattığı ihbarı geldi. Sağlık ekipleri eşliğinde olay yerine giden polis, yerde yatan kişinin mahallede çobanlık yapan Avni Aktan olduğunu belirledi. Vücudunda darp izlerine rastlanan Aktan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çekilen tomografide Aktan'ın başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. Ameliyata alınan Avni Aktan, kurtarılamadı.
Önce dövüldüğü ardından başına tabancayla ateş edildiği belirlenen Avni Aktan'ı öldürdüğü iddiasıyla olaydan bir gün sonra 4 şüpheli gözaltına alındı. Alacak- borç anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirlenen olayla ilgili gözaltına alınan N.B., F.B. ve K.K. cinayet şüphesiyle tutuklanırken, adı açıklanmayan diğer şüpheli serbest bırakıldı.

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