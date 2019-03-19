Dövülerek, öldürülüp, yol kenarına bırakılan kişinin kimliği belirlendi

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, dövülerek, öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kişinin, 7 çocuk babası İsmail Koca (43) olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün, Kadirli'ye bağlı Karakütük köyü Sarıböğsek Deresi mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında birinin hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin dövülerek, öldürüldüğünü belirledi. Geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, erkek cesedinin, İsmail Koca'ya ait olduğunu saptadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından 7 çocuk babası Koca'nın cenazesi, yakınlarınca alındı. İsmail Koca, Kadirli'deki mezarlıkta toprağa verildi. Jandarma cinayetle ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 araç da ele geçirildi.

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