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Dövülerek öldürülen fabrika işçisinin katil zanlıları yakalandı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, Ahmet Ayyıldız'ı (38) taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen 2'si kardeş, 3 kişi gözaltına alındı. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada işçi olarak çalışan...

Dövülerek öldürülen fabrika işçisinin katil zanlıları yakalandı
OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, Ahmet Ayyıldız'ı (38) taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen 2'si kardeş, 3 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Ayyıldız, 29 Ocak günü işten eve dönmeyince, ailesi jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Tüysüz beldesinde yol kenarında Ayyıldız'ın motosikletini terk edilmiş buldu. AFAD ekiplerinin de katılımlarıyla, bölgede arama çalışması yapıldı. Akşam saatlerinde Ayyıldız'ın cesedi arazide öldürülmüş ve üzeri taşlarla kapatılmış halde bulundu. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Ahmet Ayyıldız'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopside Ayyıldız'ın taş ve sopayla dövülerek öldürüldüğü belirlendi.
Yapılan araştırmada, Ahmet Ayyıldız'ı öldürdüğü öne sürülen aralarında husumet olduğu belirtilen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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