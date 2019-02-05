Dövülerek öldürülen fabrika işçisinin katil zanlıları yakalandı (2)

TUTUKLANDILAR
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDILAR Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
05 Şubat 2019 Salı 21:19
TUTUKLANDILAR
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, fabrika işçisi Ahmet Ayyıldız'ı taş ve sopayla döverek öldürdüğü öne sürülen Ü.A. ile kardeşi Y.A. ve enişteleri C.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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