Dövülen öğrenciye 'Ben yaramazım' itirafnamesi imzalatıldı iddiası

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki E.O.'nun sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle okul müdürü H.A. tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Öğrencinin avukatı Hayel Özenç, olayı kapatmak isteyen öğretmenlerin E.O.'ya, yaptığı ileri sürülen yaramazlıkların yazılı olduğu itirafname imzalattığını belirterek, şikayetçi olduklarını söyledi. Okul müdürü H.A. ise suçlamaları reddetti.

Geçen 23 Aralık'ta, Kargı Mahallesi'ndeki Kargı Şehit Refik Cesur Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi E.O., ders sırasında yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından okul müdürü H.A.'ya şikayet edildi. Bunun üzerine sınıfa gelen H.A., öğrenciden müdür odasına gidip kendisini beklemesini istedi. İddiaya göre odaya giren okul müdürü H.A., E.O.'yu yumrukladı. H.A. ardından ağlayan E.O.dan yüzünü yıkayıp, sınıfına dönmesini istedi.

"BAŞIM DÖNÜYOR, MİDEM BULANIYOR"

Odadan çıktıktan sonra okuldan ayrılarak Kargı Mahallesi'ndeki evine dönen E.O. annesi Semra O.'ya okul müdürü tarafından dövüldüğünü anlatıp, başının döndüğünü ve midesinin bulandığı belirtti. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen E.O.'nun sağ kulak arkasında darbe izi, şakak kemiğinin üzerinde ise ekimoz bulunduğu tespit edildi. Öğrenciye 'basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir yaralanma' raporu verildi. Raporla birlikte Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden aile, okul müdüründen şikayetçi oldu. Ailenin talebi üzerine Muğla Barosu tarafından atanan avukat Hayel Özenç ise olayın tüm detaylarını ortaya çıkartmak üzere harekete geçti.

"SAÇIMDAN TUTUP TEKRAR AYAĞA KALDIRDI"

Özenç'in Akarca Mahallesi'ndeki avukatlık bürosuna gelerek yaşananları bir kez daha anlatan E.O. "Okul müdürür beni odasında yumrukladı, yere düştüm. 'Ben sana otur dedim mi' diyerek saçımdan tutup ayağa kaldırdı ve tekrar dövmeye başladı" dedi. Okul müdürünün kendisine küfür ettiğini de ileri süren E.O., artık okula gitmek istemediğini belirtti.

"ÇOK GÜCÜME GİTTİ"

Dayak nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan anne Semra O. ise "Müdür tarafından dövüldüğünü söyleyen oğlum eve geldiğinde iç kanama olabileceği korkusuyla kendisini hastaneye götürdük. Darp raporu alıp şikayetçi olduk. Dövmek yerine bizi okula çağırsa, gereken neyse bize söylese, bu işler bu noktaya gelmezdi. Odaya götürüp bilinçli şekilde dövmesi, çok gücüme gitti" diye konuştu.

3 GÜN SONRA İTİRAFNAME İMZALATMIŞLAR

Okulda yaşananların dayak olayıyla sınırlı kalmadığını söyleyen avukat Hayel Özenç de olayın sümen altı edilmek istendiğini ileri sürdü. Geçen 29 Aralık'ta mağdur öğrencinin bir grup öğretmen tarafından müdür yardımcısının odasına götürüldüğünü aktaran Özenç, "Burada öğrenciye kendi el yazısıyla, daha önce yaptığı yaramazlıklara ilişkin beyanlar yazdırılmış. Üstelik daha 12 yaşında bir çocuğa bu kağıt imzalattırılmış. Tıpkı darp olayı gibi, bu da bir suçtur" dedi.

Ellerinde dayağa ilişkin rapor olduğuna dikkat çeken Özenç, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi. Öğrencinin okuldan uzaklaştırılması için diğer öğretmenlerin de içinde olduğu kapsamlı bir hareket yürütüldüğünü ileri süren Özenç, adalete güvendiklerini belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ İDDİALARI REDDETTİ

Okul müdürü H.A. ise suçlamaları reddetti. Olay günü E.O.'yu sınıf öğretmeni ile birlikte odasına çağırdığını ve konuştuğunu söyleyen H.A., "Babasını aradığımızda ise öğrenci korkup ağlamaya başladı. Daha sonra ise ailesinin benden şikayetçi olduğunu öğrendim. Öğrenciye kesinlikle fiziksel bir müdahalede bulunmadım" dedi.

Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise okuldaki dayak olayına ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

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