Dövüldü, bıçaklandı, vuruldu, kalp krizi geçirdi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sosyal medyada kendisini 'subay' olarak tanıtan, kadınlarla arkadaşlık kurup, paralarını alarak şantaj yaptığı iddia edilen Ü.S., kimliği tespit edilemeyen kişilerce dövülüp, bıçaklandıktan sonra tabancayla kalçasından vuruldu. Saldırı sırasında kalp krizi geçiren Ü.S., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Körfez ilçesinde yaklaşık 8 ay önce kendisini subay olarak tanıtıp, sosyal paylaşımda tanıştığı kadınları kandırıp paralarını alarak ve uygunsuz görüntülerini çekerek şantaj yapmak suçuyla gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Ü. S. dün gece kimliği belirsiz kişilerce saldırıya uğradı.

Yenikent Mahallesi'nde bir parkta oturan Ü.S.'nin yanına gelen kişiler önce darp ettiler, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden 3 kez bıçakladılar ve 1 el tabancayla kalçasına ateş edip yaraladılar. Olayı görenler hemen polisi ve 112'yi arayıp yardım istedi. Polisin ihbarı alarak olay yerine gitmesi sonrasında yaşadığı korkuyla kalp krizi geçiren olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil Serviste yapılan ilk müdahale sonrasında Ü.S. yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis saldırıyı yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ü.S.'nin bir hafta önce de oturduğu Tütünçiftlik Mahallesi'nde yine darp edildiği öğrenildi.



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