Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
flaş.. Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü
Tunceli'de 5 PKk'lı öldürüldü

Dövizci, yanlışlıkla verdiği bin euroyu geri istedi

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, () - ADANA'daki bir döviz bürosunun sorumlusu 39 yaşındaki Polat Dinibütün, yanlışlıkla bin euro fazla ödemeye yaptığı müşterisinden parayı geri getirmesini istedi. Polat Dinibütün'ün sorumlu olduğu döviz...

Dövizci, yanlışlıkla verdiği bin euroyu geri istedi

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, () - ADANA'daki bir döviz bürosunun sorumlusu 39 yaşındaki Polat Dinibütün, yanlışlıkla bin euro fazla ödemeye yaptığı müşterisinden parayı geri getirmesini istedi.
Polat Dinibütün'ün sorumlu olduğu döviz bürosuna 3 gün önce gelen bir müşteri, 20 bin liralık euro almak istedi. İşlem yapan Dinibütün, müşteriye yanlışlıkla bin euro fazla verdi. Kısa süre sonra hatasını anlayan Polat Dinibütün, döviz alıp ayrılan müşterisine ulaşamadı. Müşterinin bin euro'yu geri getirmesini isteyen Dinibütün, "Müşterimiz muhtemelen paranın fazla verildiğini anlamadı. Bizim hatamız. O sıra işler çok yoğundu. Kendisinden ricamız parayı bize iade etmesi" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314