Döviz bürosunda silahlı ve kelepçeli soygun (2)

DÖVİZ BÜROSU ADAY ADAYININ ÇIKTI

Antalya'da, silahlı ve kar maskeli 2 kişinin, çalışan kadının ellerini arkadan kelepçeleyip 25 bin lira ve 8 bin euro alarak kayıplara karıştığı döviz bürosunun Ak Parti'den Afyonkarahisar milletvekili aday adayı olan Murat Cem Turan'a ait olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdüren Murat Cem Turan, personelinin haber vermesiyle olayı öğrendiğini belirterek, "Burada önemli olan personelimizin hiçbir zarar görmemesi. Bu bizim için en büyük sevindirici durum. Maddi kayıplar her zaman için telafi edilir. Emniyet teşkilatımıza güveniyorum, en kısa sürede yakalanacaklarından eminim" dedi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

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