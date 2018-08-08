Dövdükleri kadının altın ve parasını gasp eden 3 şüpheli tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT,() - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde evine girdikleri Türkan Tuncer'in (65) ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayarak bir miktar altın ve parasını gasp eden Gürcistanlı Genad Surmanıdze (40), Davıt Gabaıdze (46) ve Murat Çiçek (39) tutuklandı.

Olay, 2 Ağustos sabah saatlerinde Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sabah saatlerinde tuvalete gitmek üzere uyanan Türkan Tuncer, evin içerisinde yüzleri maskeli 2 kişiyle karşılaştı. Tuncer, soygunculardan birinin maskesini çıkardı. Bunun üzerine şüpheliler, Tuncer'in ağzını koli bandıyla kapattı, elini ve ayağını da iple bağlayarak başına şal geçirdi. Evde altın ve paraların yerini soran soyguncular, cevap vermeyen Tuncer'i dövdükten sonra, yerlerde sürükleyip tekmeledi. Yaklaşık 2 saat boyunca işkence gören kadın, saldırganların elinden kurtulmak için, altın ve paraların yerini söyledi. Evin her yerini arayıp etrafı dağıtan soyguncular, 4 altın bilezik, 1 Cumhuriyet altını ve 300 lirayı bulduktan sonra Tuncer'i yeniden dövüp kaçtı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin eşkalini belirleyerek Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yaptı. Yağma olayını gerçekleştirenlerin Gürcistan uyruklu Genad Surmanıdze, Davıt Gabaıdze ve Murat Çiçek olduğu tespit edildi. Polis, şüphelilerin Adana'nın Seyhan ilçesinde bir otelde kaldığını tespit etti. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'yle yapılan bilgi paylaşımının ardından şüpheliler yakalanarak Manavgat'a getirildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler sorgularında, Tuncer'in ellerini ve ayaklarını, bağırmasını önlemek için de ağzını bağladıklarını itiraf etti. Evden aldıkları para ve altınlarla Adana'ya gittiklerini söyleyen şüpheliler, altınları Mersin'de 6 bin 500 liraya bozdurduklarını iddia etti. Genad Surmanıdze ve Davıt Gabaıdze bir süre önce Antalya'da bir eve girerek 3 bin 300 lira çaldıklarını da itiraf etti. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Genad Surmanıdze, Davıt Gabaıdze ve Murat Çiçek tutuklandı.

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