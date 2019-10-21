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Dövdüğü gelininin evini yaktı (3)
ADLİ KONTROLLE YİNE SERBEST BIRAKILDI Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine...
GÜVENLİK 21.10.2019, 19:10
ADLİ KONTROLLE YİNE SERBEST BIRAKILDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince 2 kez gözaltına alınan M.Ö., adli kontrol şartı ile yine serbest bırakıldı.
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