Dosya masrafını almak isterken dolandırıcılara 48 bin TL kaptıracaktı

KAHRAMANMARAŞ'ta, bankadan aradıklarını ve kredilerin dosya masraflarını iade edeceklerini söyleyen dolandırıcılara inanarak telefona gelen şifreleri söyleyen Ö.Y.'nin (65) hesabından 48 bin TL çekildi. Polisin girişimleri sonucu Ö.Y. 40 bin TL'sini alırken, 8 bin TL'sini ise dolandırıcılara kaptırdı.Olay, kent merkezinde meydana geldi. Emekli Ö.Y.'ye cep telefonundan ulaşan dolandırıcılar, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, 'geçmiş dönemde çekmiş olduğunuz kredilerin dosya masrafını iade edeceğiz. Bunun için de telefonunuza gelen şifreleri bizimle paylaşmanız gerekiyor' dedi. Söylenenlere inanan Ö.Y., telefonuna gelen şifreyi dolandırıcılara verdi ve ardından telefon kapandı. Bir süre sonra cep telefonuna hesabındaki 48 bin TL'nin bir başka bankaya transfer edildiğine dair mesaj gelen Ö.Y., dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi.İhbar üzerine harekete geçen ekipler, paranın aktarıldığı hesabı tespit ederken, 8 bin TL'nin çekilmiş olduğunu fark etti. Polis hemen hesaba bloke koydurarak Ö.Y.'nin 40 bin TL'sini kurtardı. Polis, dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı.POLİSİN SAYESİNDE 25 BİN TL DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDUKahramanmaraş'ta aynı gün meydana gelen bir başka olayda ise emekli olan ancak bir fabrikada çalışmaya devam eden R.Ş.'yi (50) arayan dolandırıcı, kendisini savcı olarak tanıtıp hesabından usulsüz işlem yapıldığını, bunu düzeltmek için de en yakın bankaya giderek vereceği hesaba 25 bin TL yatırması gerektiğini söyledi. Dolandırıcının savcı olduğuna inanan R.Ş., iş yerinden izin alıp sanayi sitesindeki bir banka şubesine gitti. Bu sırada telefon dolandırıcılığına karşı sık sık banka şubeleri ve bankamatikler önünde gezen Asayiş Şube'ye bağlı sivil polislerden biri R.Ş.'nin sürekli telefonda konuştuğunu ve panik halinde olduğunu fark edince dolandırıldığını anladı. Polisin dikkati sayesinde R.Ş., dolandırılmaktan son anda kurtuldu.