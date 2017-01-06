Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir saldırısıyla ilgili açıklama
İzmir'de adliyesine saldırı: 2 terörist ölü ele geçti 2 ŞEHİT
Kahraman polis Fethi Sekin felaketi...
İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti
İzmir saldırısı Sosyal medyada patladı
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...

Dörtyol'da PKK sığınaklarında cephanelik bulundu

Ramazan ÇELİK/ HATAY, () - HATAY'ın Dörtyol İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dörtyol kırsalında bulunan iki ayrı sığınakta...

Dörtyol'da PKK sığınaklarında cephanelik bulundu

Ramazan ÇELİK/ HATAY, () - HATAY'ın Dörtyol İlçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dörtyol kırsalında bulunan iki ayrı sığınakta terör örgütüne ait çok sayıda silah, silahlara ait mermi ve yaşam maddeleri bulunduğu bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Hatay/Dörtyol'da; güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında tespit edilen, iki ayrı sığınak içerisinde; 1 av tüfeği, 29 av tüfeği fişeği, 1 Biksi makineli tüfek monte hamili, 20 Biksi makineli tüfek fişeği, 30 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 mutfak tüpü, 200 metre su hortumu, bir taşınabilir bellek, muhtelif kıyafet, örgütsel doküman, bol miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55