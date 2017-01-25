Dorsedeki döşemelerin altından 34 bin paket kaçak sigara çıktı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Darıca İlçesi'nde TIR'da arama yapan polisler, dorsenin döşemelerini kaldırınca özel bölmelere konulan kaçak sigaraları ortaya çıkardı. 34 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Darıca'da bir ihbarı değerlendiren polis, Osmangazi Mahallesi Derin Sokak'taki depoya baskın düzenledi. Depodaki TIR'ın dorsesinde arama yapılırken, dorsenin döşemeleri kaldırıldı. Dorsenin tabanında yapılan özel bölmelere konulan 34 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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