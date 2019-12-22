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Dorse hırsızlarına suçüstü: 4 tutuklama
ANKARA'da, çaldıkları TIR dorselerini hangarda parçalayarak hurdacılara satan 8 kişi, polisin 'Kaynak' adını verdiği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü...
GÜVENLİK 22.12.2019, 03:32
ANKARA'da, çaldıkları TIR dorselerini hangarda parçalayarak hurdacılara satan 8 kişi, polisin 'Kaynak' adını verdiği operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artış yaşanan dorse hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, çalıntı dorselerin Kahramankazan ilçesindeki bir hangara çekilerek, kaynakla parçalandığını ve hurdacılara satıldığını tespit etti.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek iş yeri süsü verilmiş hangara operasyon düzenledi. Çalıntı bir dorseyi parçalayan D.E., L.E., E.E., A.D., C.A., Y.Ö., Y.G. ve O.B.'yı hangara gece vakti düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son zamanlarda artış yaşanan dorse hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, çalıntı dorselerin Kahramankazan ilçesindeki bir hangara çekilerek, kaynakla parçalandığını ve hurdacılara satıldığını tespit etti.
Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bağlantıya geçerek iş yeri süsü verilmiş hangara operasyon düzenledi. Çalıntı bir dorseyi parçalayan D.E., L.E., E.E., A.D., C.A., Y.Ö., Y.G. ve O.B.'yı hangara gece vakti düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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