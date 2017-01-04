Dördüncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

Evrim ATAMAN/SEFERİHİSAR (İzmir), () - İZMİR'in Seferihisar İlçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi 46 yaşındaki Aziz Kaya, yaşamını yitirdi.

Hıdırlık Mahallesi'ndeki bir inşaatta sıva işçisi olarak çalışan Aziz Kaya, bu sabah dördüncü katta çalışırken, dengesini kaybedip merdiven boşluğuna düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, beton zemine düşen Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kaya'nın cesedi Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Kaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.