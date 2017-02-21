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Donmak üzere olan kaçakları Zabıta Müdürü kurtardı

Suat DENİZ/IĞDIR, () - İNSAN kaçakçıları, yasal olmayan yollarla ülkeye getirdikleri 29 kaçağı, Iğdır'ın Yeni Mahalle kırsalında bırakıp kaçtı. Donmak üzere olan göçmenlerin imdadına Belediye Zabıta Müdürü Erdal Bagane yetişti....

Donmak üzere olan kaçakları Zabıta Müdürü kurtardı

Suat DENİZ/IĞDIR, () - İNSAN kaçakçıları, yasal olmayan yollarla ülkeye getirdikleri 29 kaçağı, Iğdır'ın Yeni Mahalle kırsalında bırakıp kaçtı. Donmak üzere olan göçmenlerin imdadına Belediye Zabıta Müdürü Erdal Bagane yetişti. Zabıta Müdürü Bagane, yabancı göçmenleri Belediyeye ait spor tesislerine götürerek misafir etti.
Yasal olmayan yollarla Ağrı Dağının eteklerinden geçerek Iğdır'a dün akşam üzeri gelen iki minibüs içindeki göçmeni, insan kaçakçıları Yeni Mahalle kırsalında bırakarak kaçtı. Minibüste bir süre bekleyen Özbekistan, Pakistan ve Afganistanlı kaçaklar, üşüyünce çalı çırpı toplayıp ateş yaktı. Mahallede denetimler yaparken yabancıları gören Belediye Zabıta Müdürü Erdal Bagane, donmak üzere olan yabancılara bir kahveye getirdi ve sıcak çay ikram etti. Soba başında ısınan göçmenler, mahalle halkı yiyecek ve giyecek verdi. Ardından kaçakları Iğdır'a götüren Zabıta Müdürü Bagane, ilgili makamlara bilgi verdi. 14 Kasım Mahallesinde bulunan Iğdır Belediyesine ait spor tesislerinde konuk edilen yabancılar ve insan kaçakçıları için yasal işlem başlatıldı.
'VİCDANSIZLAR BIRAKIP KAÇMIŞLAR'
Belediye Zabıta Müdürü Erdal Bagane şunları anlattı:
"Kontrol yaparken bu insanları gördüm. Vicdansızlar onları bu kar ve soğukta bırakıp kaçmışlar. Mahallede bulunan bir kahveye götürdüm. Sobayı görünce cana geldiler. Mahalleli evinden kazak, palto, çorap ve ayakkabı, yiyecek getirdi. Aç ve perişan durumdaydılar. Yetkililere haber verdik. Gece onları tesislerde yatırdım. 3'nün ayaklarında donma belirtisi vardı, hastaneye götürdük. Bugün ilgili makamlara teslim edeceğiz."
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