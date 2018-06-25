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Döne'yi öldüren eski eşi tutuklandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce boşandığı eski eşi Döne Aksu'yu (28) av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçan ve bir süre sonra jandarmaya teslim olan Erkan Tankız (34), çıkarıldığı...

Döne'yi öldüren eski eşi tutuklandı
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce boşandığı eski eşi Döne Aksu'yu (28) av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçan ve bir süre sonra jandarmaya teslim olan Erkan Tankız (34), çıkarıldığı tutuklandı.
Olay, 20 Haziran Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçı Erkan Tankız, bir ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu ile konuşmak için evine gitti. Ancak Aksu'nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine Tankız, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öldürülen Döne Aksu, toprağa verildi. Olaydan sonra kaçarak, ortadan kaybolan katil zanlısı Erkan Tankız, geçen perşembe günü jandarmaya teslim oldu. Jandarma karakolundaki sorgusu tamamlanan Erkan T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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