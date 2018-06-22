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Döne Aksu'yu öldüren eski eşi teslim oldu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 ay önce boşandığı eski eşi Döne Aksu'yu (28) av tüfeğiyle vurup, öldürdükten sonra kaçan Erkan T. (34), jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay, çarşamba günü saat 07.00...

Döne Aksu'yu öldüren eski eşi teslim oldu
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 ay önce boşandığı eski eşi Döne Aksu'yu (28) av tüfeğiyle vurup, öldürdükten sonra kaçan Erkan T. (34), jandarma ekiplerine teslim oldu.
Olay, çarşamba günü saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçı Erkan T., 1 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu ile konuşmak için evine gitti. Ancak Aksu'nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine Erkan T., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde öldü. Öldürülen Döne Aksu, dün kentte toprağa verildi.
Olaydan sonra kaçarak, ortadan kaybolan katil zanlısı Erkan T., dün jandarma ekiplerine teslim oldu. Erkan T.'nin jandarma karakolundaki sorgusu sürüyor.

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