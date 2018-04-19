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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi

DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi ile ilgili davada mahkeme heyeti, Kazakistan'da yakalanarak tutuklanan Enver Kılıç ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi. Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişiminin...

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi
DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi ile ilgili davada mahkeme heyeti, Kazakistan'da yakalanarak tutuklanan Enver Kılıç ve diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 7 Mayıs'a erteledi.
Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan ve 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı dava, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülmeye devam edildi. Duruşmaya tutuklu ile tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Duruşma oturumlarında 15 Temmuz akşamı Donanma Komutanlığı ve bağlı gemilerde görevli askerler tanık olarak dinlendi. Donanma iddianamesi kapsamında firari olan sanık Enver Kılıç'ın Kazakistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi, Ankara ve Kocaeli'deki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava kapsamında savunması alınamayan Enver Kılıç ve diğer tanıkların ifadelerinin alınması amacıyla duruşmanın 7 Mayıs tarihine ertelenmesine karar verildi.

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