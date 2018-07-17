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Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında son tanıklar dinleniyor (3)

SAVCI, 51 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimiyle ilgili davada Cumhuriyet savcısı, 90 sanıktan 55'i hakkında mütalaa verdi. Cumhuriyet savcısı, 51 sanık hakkında ağırlaştırılmış...

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında son tanıklar dinleniyor (3)

SAVCI, 51 SANIK HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimiyle ilgili davada Cumhuriyet savcısı, 90 sanıktan 55'i hakkında mütalaa verdi. Cumhuriyet savcısı, 51 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. 'Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ordudan ihraç edilen amiraller Nazmi Ekici ve Hayrettin İmren, ihraç edilen askerler Muharrem Aslan, Murat Erdem, İsmet Coşkun, Emre Kıvrak, Murat Dikkaya, Ferit Melih Meriç, Abdulaziz Yıldız, Hasan Özbudak, Erdal Çetin, Hakan Türker, Harun İlaslan, Ahmet Aykut Şevik, Murat Göktürk, Mustafa Dikme, Gürkan Kantaroğlu, Önder Öngör, Mustafa Bardakçı, Serkan Dumanlıdağ, Sezai Özgür Öztürk, Meftun Metin, Fatih Dalkıran, Salih Yalçınkaya, Ömer Faruk Avcı, Murat Kabasakal, Rifat Karataş, Olcay Kerimhan, Ali Cihan Özçelik, Birkan Özkan, Murat Hüdavendigar Bozik, Erdinç Özdemir, İsmail Kesen, Korhan Tombak, Hüseyin Aktan, Mevlüt Engün Çelik, Arif Çırtlık, Hasan İlhan, Kenan Erkalan, Ali Kocamanoğlu, Fatih Ergin, Sami Tulgar, Özgür Gencer ve Mehmet Çavdar ile örgütün mahrem abileri konumundaki Oktay Akgün, Yakup Dalkılıç, Ümit Kol, Emrah Çoban, Mehmet Sarı, Enver Kılıç ve Kamil Altın için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.
Hayrettin İmren'in mahrem abisi olduğu iddiası ile yargılanan Aytekin Tekin'in 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasından kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesi ile beraat etmesi, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan cezalandırılması, meslekten ihraç edilen tuğamiral Gürel Kaynak'ın 'anayasal düzeni değiştirme' suçundan beraati, 'silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan cezalandırılması talep edildi. 15 Temmuz'da Sahil Güvenlik Komutanı olan meslekten ihraç edilen tümamiral Hakan Üstem ve albay Süleyman Yarayan'ın dosyasının ise Ankara'da görülen davaya gönderilmesi istendi.
Cumhuriyet savcısı, Cengiz Topel Hava Üssü'nde yaşanan olaylarla ilgili, aralarında eski tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da bulunduğu sanıkların durumlarının, kamera görüntülerinin incelenmemiş, delilerin toplanmamış olması nedeniyle ayrıca mütalaa verileceğini açıkladı.

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