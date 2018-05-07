Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasına yeniden başlandı (2)

'YAPILANMA İÇERİSİNE DİNİ OLDUĞU İÇİN GİRDİM'

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında sanıkların ve tanıkların ifadeleri alındı. Tanıklardan Onur H., FETÖ silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde müdür yardımcılığı görevinde olduğunu beyan ederek, "Yapılanma içerisine dini olduğu için girdim. Astsubaylardan sorumluydum. Burhan isimli bir abi görüşmemizde bana müdür yardımcılığı görevini verdi. O günden sonra onun toplantılarına katılmaya başladım. Donanma içerisinde 2 kol vardı. Birincisi astsubaylarla ilgili olanlar, ikincisi subaylarla ilgili olanlar. Bir müdür, 7 müdür yardımcısı ve bunlara bağlı 20-25 öğretmen bulunuyordu. Ayrıca izdivaç sorumluları oluyordu. 'Mert' kod adlı kişi sanıklardan Yakup Dalkılıç'tı. Bu kişi de bizim genel müdürümüzdü. Kocaeli'de genel müdür konumundaydı. Ben onun daha üstü var mıdır bilmiyorum. Sanıklardan 'Kamil' kod adıyla bildiğim Oktay Aygün'ün ise müdür olduğunu biliyorum. Kendisi ile birkaç kez karşılaşmıştık" dedi.

'ASTSUBAYLAR ZATEN FAZLA BİLGİ BİLMEZ, TOPLAYAMAZLAR'

Tanık Onur H. isimleri paylaşmadıklarını, kod kullandıklarını belirterek, "Gizlilik vardı ama söylendiği gibi çok gizli değil. Evime geliyor ve gelen görüyor bu tezatlıktır. Sadece kimsenin kimliğini paylaşmaz, kod adı kullanırdık. Ben astsubaylardan sorumluydum. Onlara toplantılar, sohbetler yaptım. Sonra müdür yardımcısı oldum" diye konuştu. Mahkeme başkanının, "Askerlerle görüşmenizdeki amaç onların ahretini kurtarmak için mi, yoksa yapıya bağlılık için mi?" sorusu üzerine Onur H., "Maksat Allah'tan, dinden konuşuyorduk. Bu günde buna benzer şeyler başka yapılarda yapılıyor. Bir araya gelmemizin büyük kısmı dinle alakalıydı. Fethullah Gülen vaazları dinleyip, kitaplarını da okuyorduk. Evime geliyorlardı. İllegal bir amaçla gidildiği yönünde bir kuşkum yoktu. Haklarında bilgi toplamıyor, askerler hakkında bana bilgi getirmelerini istemiyordum. Sadece sohbet arasında iş yerlerinde sıkıntılarını da anlattıkları oluyordu. Astsubaylar zaten fazla bilgi bilmez, toplayamazlar. 2016 yılının başına kadar da bu görüşmelerim devam etti" diyerek cevap verdi.

Onur H. 'kakaotalk' gibi sosyal medya programları üzerinden haberleştiklerini ifade ederek, "Askeri personelle böyle görüşmüyorduk. Her toplantıda bir sonraki toplantı için randevulaşıp görüşüyorduk. İletişim kurma ihtiyacımız pek olmuyordu. 2011-2012 yıllarında sabit hatlardan haberleşirdik. Ama son yıllarda sadece randevu sistemi ile haberleştik" dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Örgüt içerisinde mahrem abi konumunda olduğu, darbeci amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Ayhan Bay'ın Kocaeli'de saklanmalarına yardım ettiği ve İstanbul'a kaçışları sırasında aracı ile eskortluk ettiği iddiaları karşısında, savunması alınan tutuklu sanık Enver Kılıç ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Daha önce kendisinin ve eşinin yapının okullarında çalıştıklarını ifade eden Enver Kılıç, "Eşim iş bulamıyordu, bende zorlanmaya başlamıştım. Kazakistan'a öğretmenlik yapmak için gittim. Orada Türkçe öğretmenliği yapıyordum. Amirallerin kaçmasına yardım etmedim. Benim de eşimin de ailesi İstanbul'da yaşıyor. Çok sık gidip geliyoruz. Diğer sanıklarla araçlarımızın plaka takip sistemi kayıtlarında peş peşe denk gelmesini tesadüf. Bankadaysa hesabım 10 yıldan fazladır çalıştığım kurumun maaş yatırmasından dolayı var" dedi.