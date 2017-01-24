Donan yakıt deposunu ateşle ısıtırken kamyonunu yaktı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR(Konya), () - KONYA'da kamyon şoförü Osman Çakmak, aşırı soğuk nedeniyle aracın donan motorinini ateşle çözmek istedi. Ancak, alevlerin bir anda yükselmesi sonucu kamyon yandı.

Olay, bu sabah Akşehir- Adsız Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Osman Çakmak, park halindeki 42 UG 189 plakalı kamyonunun yakıt deposundaki motorinin donduğunu fark etti. Bunun üzerine ateş yakıp, motoini çözmek istedi. Bir anlık dalgınlığı sonucu yükselen alevler kamyonuna sıçradı. Aracın alev topuna dönmesi üzerine itfaiye ekibine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında araç sürücüsü yaralananırken, araçta zarar meydana geldi.

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