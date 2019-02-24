Domuza ateş etmek isterken arkadaşını öldürdü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()- ANTALYA’nın Serik ilçesinde ava giden gruptaki Ö.A. (37) domuza ateş açmak isterken arkadaşı Ali Taş'ı (49) vurdu. Taş olay yerinde hayatını kaybederken, Ö.A. gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Yumaklar Mahallesi Mustanlar mevkiinde meydana geldi. 7 arkadaş, bölgeye domuz avına gitti. Ö.A. iddiaya göre domuza av tüfeği ile ateş açtı ancak tüfekten çıkan saçmalar yaklaşık 25 metre uzağındaki arkadaşı Ali Taş’ın göğsüne isabet etti. Ali Taş, kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma geldi. Jandarmanın yaptığı kontrolde yerde hareketsiz şekilde yatan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma Ö.A.’yı gözaltına alırken, av tüfeğine de incelemek üzere el koydu. Ali Taş’ın cenazesi morga kaldırıldı.

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