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Domuz sandığı 2 kişiyi av tüfeğiyle vurdu

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi İlçesi'nde Hüseyin K., evinin yanından geçen 2 kişiyi domuz sanarak, av tüfeğiyle vurdu. Olay, Seyitgazi İlçesi Gökbahçe Mahallesi Yukarı Karacaşehir mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde, domuz avı için...

Domuz sandığı 2 kişiyi av tüfeğiyle vurdu
ESKİŞEHİR'in Seyitgazi İlçesi'nde Hüseyin K., evinin yanından geçen 2 kişiyi domuz sanarak, av tüfeğiyle vurdu.
Olay, Seyitgazi İlçesi Gökbahçe Mahallesi Yukarı Karacaşehir mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde, domuz avı için yürüyüş yapan Yasin Ortatepe ve Emrah Erdoğan bir süre sonra Hüseyin K.’nın evinin önüne geldi. Evinde oturduğu sırada dışarıdan ses geldiğini duyan Hüseyin K., içerideki av tüfeğini alıp domuz sandığı ses gelen yere doğru ateş etti. Yaralanan Yasin Ortatepe ve Emrah Erdoğan, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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