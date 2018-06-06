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'Domuz kasabı'na 'uyuşturucu ticareti'nden 18 yıl 8 ay hapis

AYDIN'da kaçak domuz eti satışı yaparken suçüstü yakalanıp, birçok kez idari para cezası kesildiği için çevresinde 'domuz kasabı' diye tanınan Coşkun Can ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanık, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan...

'Domuz kasabı'na 'uyuşturucu ticareti'nden 18 yıl 8 ay hapis
AYDIN'da kaçak domuz eti satışı yaparken suçüstü yakalanıp, birçok kez idari para cezası kesildiği için çevresinde 'domuz kasabı' diye tanınan Coşkun Can ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanık, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 18 yıl 8 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Sanıklar arasında en fazla cezayı 18 yıl 8 ay hapis ile Coşkun Can aldı.
Aydın'da ve Türkiye'nin birçok iline kaçak domuz eti satışı yaparken suçüstü yakalanıp, idari para cezaları uygulandıktan sonra serbest kalan Coşkun Can ile evinde bulunan arkadaşı Müjdat Akın, 19 Ocak 2017'de Efeler ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir miktar metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ile yakalanıp, gözaltına alındı. Daha önce de metamfetamin ile yakalanıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıkları belirtilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İki şüphelinin ifadelerinden yola çıkan polis, bir ay sonra da Mine İvrendi ve Mehmet Erkan'ı gözaltına aldı. Bu iki şüpheli de tutuklandı. Tutuklanan 4 kişi ile Coşkun Can'ın eşi Ceylan Can hakkında, Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkamesi'nde 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın dün görülen karar duruşmasına, sanıklarla avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar uyuşturucu ticareti yapmadıklarını belirtip, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, kısa aranın ardından kararını açıklayıp, sanıklardan Coşkun Can'a 18 yıl 8 ay hapis ve 16 bin 600 lira para cezası verdi. Müjdat Akın ve Mehmet Erkan 12 yıl 6'şar ay, Ceylan Can ve Mine İvrendi ise 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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