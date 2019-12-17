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Domuz avında kazayla vuruldu
ZONGULDAK’ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak, ağır yaralandı. Olay, Köroğlu Köyü'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur Altunay, iddialara göre O.A.'nın...
GÜVENLİK 17.12.2019, 17:13
ZONGULDAK’ta arkadaşlarıyla domuz avına giden Onur Altunay (28), kazayla göğsünden vurularak, ağır yaralandı.
Olay, Köroğlu Köyü'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur Altunay, iddialara göre O.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Altunay, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altunay’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, Altunay'ın arkadaşı O.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Olay, Köroğlu Köyü'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla domuz avına çıkan Onur Altunay, iddialara göre O.A.'nın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu göğsünden vuruldu. Ağır yaralanan Altunay, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Altunay’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, Altunay'ın arkadaşı O.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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