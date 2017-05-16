Domuz avında, kazara yeğenini öldürdü

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), () - HATAY'ın Arsuz İlçesi'nde 36 yaşındaki Hayrullah Çelik, birlikte domuz avına çıktığı yeğeni 26 yaşındaki Yücel Çelik'i kazara av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden oldu.

Çiftçilikle geçinen Yücel Çelik ve amcası Hayrullah Çelik, bugün öğle saatlerinde Karahüseyinli Mahallesi Gabaktepe mevkiinde yaban domuzu avına çıktı. Ormanlık alanda yanlarındaki köpekler uzun süre havlayınca, amca ve yeğen farklı yönlere doğru hareket etti. İddiaya göre çalılıkların arasında bir ses duyan Hayrullah Çelik, yaban domuzu olabileceği şüphesiyle tüfeğini ateşledi. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Yücel Çelik'e isabet etti. Hayrullah Çelik'in ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Yücel Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çelik'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Hayrullah Çelik gözaltına alındı.

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