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Domuz avında arkadaşını vurdu
ZONGULDAK'ta, domuz avında arkadaşı Onur Altunay'ı (28), kazara av tüfeğiyle vurarak yaralayan Osman A., adli kontrolle serbest bırakıldı. Dün öğle saatlerinde Köroğlu köyündeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, 3 arkadaş domuz...
GÜVENLİK 18.12.2019, 19:59
ZONGULDAK'ta, domuz avında arkadaşı Onur Altunay'ı (28), kazara av tüfeğiyle vurarak yaralayan Osman A., adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün öğle saatlerinde Köroğlu köyündeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, 3 arkadaş domuz avına gitti. İddiaya göre Onur Altunay'ı çalılık alanda domuz sanan arkadaşı Osman A. ateş etti. Altunay, av tüfeğinden çıkan saçmanın göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunay, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Olayın ardından gözaltına alınan Osman A., jandarmadaki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
Dün öğle saatlerinde Köroğlu köyündeki ormanlık alanda meydana gelen olayda, 3 arkadaş domuz avına gitti. İddiaya göre Onur Altunay'ı çalılık alanda domuz sanan arkadaşı Osman A. ateş etti. Altunay, av tüfeğinden çıkan saçmanın göğsüne isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altunay, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Olayın ardından gözaltına alınan Osman A., jandarmadaki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.
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