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Dolu yağışı kazalara neden oldu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da sabah saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı Burdur- Antalya karayolunda maddi hasarlı kazalara neden oldu. Burdur-Antalya karayolunun Çeltikçi Beli mevkiinde sabah dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle...

Dolu yağışı kazalara neden oldu

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da sabah saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı Burdur- Antalya karayolunda maddi hasarlı kazalara neden oldu.
Burdur-Antalya karayolunun Çeltikçi Beli mevkiinde sabah dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yol beyaza bürünürken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı, kontrolden çıkan bir başka aracın ise bariyerlere çarparak takla attığı kazalarda ölen ve yaralanan olmadı.
Dolu yağışının kısa sürede etkisini kaybettiği belirtildi.

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