Dolu, Ilgaz Dağı geçidinde ulaşımı yavaşlattı

DOLU yağışı sonrası Kastamonu- Ankara bağlantısını sağlayan Ilgaz Dağı geçidi beyaza büründü. Dolu yağışı nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Çankırı ve Kastamonu il sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı geçidi bugün öğleden sonra yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve ardından dolu yağışıyla beyaza büründü. Ilgaz, 15 Temmuz Tüneli ile kayak merkezine giden yol, dolu yağışı sonrası bembeyaz olurken, sürücüler aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücüler güzergah üzerinde bulunan Ilgaz 15 Temmuz Tüneli'nden bir süre bekledikten sonra hareket etti.



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