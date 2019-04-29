Dolmuş şoförü tarlada ölü bulundu

ADAPAZARI'nda, dolmuş şoförlüğü yapan Erdem Giray (29), tarlada ölü bulundu. Giray'ın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Adapazarı Karapınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya çıkaran bir çoban, tarlada bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Çobanın haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, Erdem Giray olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izine rastlanılmayan Giray'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Erdem Giray'ın geçen aylarda evlendiği, şehir içi dolmuş şoförlüğü yaptığı belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.



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