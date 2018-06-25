Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye tebrik telefonu
Yıldırım seçim snucunu değerlendirdi
Bahçeli: Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir
Bahçeli: Kriz bekleyenler şaşkına dönmüştür
Giresun’da AK Parti 3, CHP 1 milletvekili çıkardı
Giresun'da Ak Partiyi Sabri Öztürk...
Ak Parti İl Başkanlığı önünden canlı yayındayız
Ak Parti İl Başkanlığı önünden...

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu

NEVŞEHİR'de telefonda kendisini polis diye tanıtan kişinin, terör terör soruşturması bahanesiyle verdiği hesap numarasına 62 bin lira yatırmak üzere olan bir vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Kent merkezinde...

Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
NEVŞEHİR'de telefonda kendisini polis diye tanıtan kişinin, terör terör soruşturması bahanesiyle verdiği hesap numarasına 62 bin lira yatırmak üzere olan bir vatandaş, polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Kent merkezinde oturan S.S.D.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini, 'Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amiri' diye tanıttı. Telefondaki kişi, S.S.D.'ye, kimliğinin terör örgütleri tarafından kopyalandığını, bankada bulunan paralarının üzerinde parmak izi olup olmadığını sorarak seri numaralarını kontrol edeceklerini söyledi. S.S.D., bu konuşma üzerine banka şubesine giderek hesabındaki 62 bin TL'yi çekti. S.S.D., telefondaki kişinin verdiği hesaba parayı yatıracağı sırada tedirgin davranışlarıyla polislerin dikkatini çekti. Polisler yanlarına gittikleri S.S.D.'den durumu öğrenince, dolandırıldığı söyleyip parayı yatırmamasını istedi. S.S.D.'yi dolandırılmaktan son anda kurtaran polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325