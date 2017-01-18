Dolandırılmaktan polis kurtardı

BOLU, () - BOLU'da oturan 70 yaşındaki İsmet Yabgü, telefonda kendisini 'polis' olarak tanıtan kişinin hesabına 33 bin lira yatırmak üzereyken polis tarafından son anda engellendi.

İsmet Yabgü'yü arayıp kendisini 'polis' olarak tanıtan kişi, banka hesaplarının FETÖ/PDY tarafından kullanıldığını, operasyon yapmaları için hesabındaki parayı çekip verdiği hesaba yatırmasını istedi. Yabgü, bankadaki hesabında bulunan 33 bin TL'yi çekip PTT şubesine gitti. İsmet Yabgü parayı telefondaki kişinin verdiği hesaba yatıracağı sırada görevli durumdan şüphelenip polisi aradı. Gelen polis ekibi kadını uyararak parayı yatırmasını engelledi. İsmet Yabgü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.