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Dolandırıcının çorabından 60 bin liralık altın çıktı
SİVAS'ta telefonla arayıp kendinisi 'polis' olarak tanıttığı emekli Hülya K.'nin (54) 60 bin liralık altınlarını alan Şükrü A., Kahramanmaraş'ta polis tarafından yakalandı. Altınlar, Şükrü A.'nın çorabından çıktı. Olay,...
GÜVENLİK 03.09.2019, 08:49
SİVAS'ta telefonla arayıp kendinisi 'polis' olarak tanıttığı emekli Hülya K.'nin (54) 60 bin liralık altınlarını alan Şükrü A., Kahramanmaraş'ta polis tarafından yakalandı. Altınlar, Şükrü A.'nın çorabından çıktı.
Olay, Sivas merkezde meydana geldi. İddiaya göre Şükrü A., telefonla aradığı Hülya K.'ye kendisini 'polis' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kuyumcu soygununda kullandığını, olayı aydınlatmak için evindeki ziynet eşyalarının istediği yere bırakması gerektiğini söyledi. Telefondaki kişiye inan Hülya K., bilezik, bileklik, çeyrek altın, kolye, yüzük gibi evindeki 60 bin lira değerindeki altınlarını Şükrü A.'nın istediği noktaya bıraktı. Daha sonra telefonla aradığı Şükrü A.'ya ulaşamayan kadın, dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.
320 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
İhbar üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükrü A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının altınları bıraktığı nokta ve çevresindeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcının taksiye bindiğini ve taksinin de Kahramanmaraş yönüne gittiğini belirledi. Taksinin peşine düşen ekipler aracın plakası ile dolandırıcının kimlik ve eşkal bilgilerini de Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Alarma geçen polis, taksiyi Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu. Kaçış yolculuğu 320 kilometre süren Şükrü A., polis tarafından gözaltına alındı.
SUÇLAMALARI REDETTİ, ALTINLAR ÇORABINDA ÇIKTI
Şükrü A., emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin 'İddialar doğru mu?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi ancak Hülya K.'nin 60 bin liralık altınları çorabından çıktı. Şükrü A., burada yapılan işlemlerinin ardından Sivas'tan gelen polislere teslim edildi. İsmi açıklanmayan taksi şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay, Sivas merkezde meydana geldi. İddiaya göre Şükrü A., telefonla aradığı Hülya K.'ye kendisini 'polis' olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin bir suç örgütü tarafından kuyumcu soygununda kullandığını, olayı aydınlatmak için evindeki ziynet eşyalarının istediği yere bırakması gerektiğini söyledi. Telefondaki kişiye inan Hülya K., bilezik, bileklik, çeyrek altın, kolye, yüzük gibi evindeki 60 bin lira değerindeki altınlarını Şükrü A.'nın istediği noktaya bıraktı. Daha sonra telefonla aradığı Şükrü A.'ya ulaşamayan kadın, dolandırıldığını anlayıp polisten yardım istedi.
320 KİLOMETRE KAÇABİLDİ
İhbar üzerine Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükrü A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının altınları bıraktığı nokta ve çevresindeki tüm güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, dolandırıcının taksiye bindiğini ve taksinin de Kahramanmaraş yönüne gittiğini belirledi. Taksinin peşine düşen ekipler aracın plakası ile dolandırıcının kimlik ve eşkal bilgilerini de Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Alarma geçen polis, taksiyi Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurdu. Kaçış yolculuğu 320 kilometre süren Şükrü A., polis tarafından gözaltına alındı.
SUÇLAMALARI REDETTİ, ALTINLAR ÇORABINDA ÇIKTI
Şükrü A., emniyete götürülmek üzere polis otosuna bindirildiği sırada gazetecilerin 'İddialar doğru mu?' sorusuna 'Hayır' cevabını verdi ancak Hülya K.'nin 60 bin liralık altınları çorabından çıktı. Şükrü A., burada yapılan işlemlerinin ardından Sivas'tan gelen polislere teslim edildi. İsmi açıklanmayan taksi şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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