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Dolandırıcılıkta 'mail order' yöntemi

AKSARAY'da 'mail order' yöntemi ile başkalarına ait kredi kartlarından 57 bin TL çektiği belirlenen Muhammed B., Mersin'de aynı yöntemle bir başka kişinin 9 bin 500 TL'sini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Ankara'da yaşayan S.E.,...

Dolandırıcılıkta 'mail order' yöntemi
AKSARAY'da 'mail order' yöntemi ile başkalarına ait kredi kartlarından 57 bin TL çektiği belirlenen Muhammed B., Mersin'de aynı yöntemle bir başka kişinin 9 bin 500 TL'sini dolandırmak isterken suçüstü yakalandı.
Ankara'da yaşayan S.E., cep telefonuna gelen bir mesaj ile Mersin'deki bir akaryakıt istasyonundan yapılan 9 bin 500 TL akaryakıt alışverişinin kredi kartından ödenmek istendiğini öğrendi. İşleme onay vermeyip bankasını arayarak kartını bloke ettiren S.E., polisi arayıp ihbarda bulundu. Harekete geçen Mersin Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dakikalar içerisinde ulaştıkları istasyondaki 2 şüpheliyi takibe aldı. Bu sırada kasa görevlisine verdikleri kullanıma kapatılan kartla ödeme yapamayan şüpheliler, başka bir kişiye ait kredi kartından bin 365 litre akaryakıtın ücreti olan 9 bin 500 TL'yi, mail order yöntemi ile ödedi. Kasaya yönelen polis ekipleri, Muhammed B. ve H.G.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerinde başkalarına ait çok sayıda kredi ve banka kartı ile kimlik ele geçirildi. Şüphelilerden Muhammed B.'nin ceplerinden çıkan slipleri inceleyen ekipler, Aksaray'da da aynı yöntemle 57 bin TL dolandırıcılık yapıldığını saptadı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Muhammed B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu, H.G. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
MAİL ORDER
Mail order, ödeme yapacak kartın fiziken pos cihazının yanında olmadan, kart bilgilerinin pos cihazı üzerine tuşlanması yoluyla yapılan işlem olarak biliniyor.

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