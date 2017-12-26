Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

Dolandırıcılık yapan 16 sahte memur tutuklandı

AĞRI merkezli 4 ilde, kendilerini 'Gıda Tarım ve Hayvancılık memuru' olarak tanıtıp çiftçileri dolandıran 16 kişi tutuklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz merkezli Iğdır, Van...

Dolandırıcılık yapan 16 sahte memur tutuklandı
AĞRI merkezli 4 ilde, kendilerini 'Gıda Tarım ve Hayvancılık memuru' olarak tanıtıp çiftçileri dolandıran 16 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz merkezli Iğdır, Van ve Kocaeli'de, kendilerini Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde memuru gibi tanıtan, kendilerine ait olmayan hayvanları kendilerininmiş gibi gösterip, hayvan sahibi kişileri çeşitli mekanlarda ve otellerde ağırlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilenlere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklanmış, 3'ü adli denetim şartıyla, 1'i de savcılık tarafından serbest bırakılmıştır” denildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,